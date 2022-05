Covid-19: Xangai reabre parte de seu transporte público

Xangai reabriu uma parte pequena do maior sistema de metrô do mundo neste domingo (22), após algumas linhas ficarem fechadas por quase dois meses, com a cidade abrindo caminho para um alívio do lockdown contra a covid-19, na próxima semana.

Como a maioria dos moradores não pode deixar suas casas e as restrições estão sendo apertadas em partes da cidade mais populosa da China, os passageiros precisavam de motivos fortes para se locomover no começo deste domingo.

O lockdown de Xangai e restrições em outras cidades prejudicaram o consumo, a produção industrial e outros setores da economia chinesa nos últimos meses, levando a promessas de apoio dos políticos.

Muitos que se aventuraram no lado de fora no polo comercial vestiam roupas de proteção azuis e protetores faciais. Dentro dos vagões, os passageiros foram vistos mantendo assentos vazios entre eles. Havia poucas pessoas.

