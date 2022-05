Estados Unidos compartilharão tecnologias de vacina para covid-19

Por intermédio da Organização Mundial da Saúde (OMS), os Estados Unidos (EUA) vão compartilhar tecnologias usadas para fazer vacinas contra a covid-19. O país está ainda trabalhando para expandir o acesso a testes rápidos e tratamentos antivirais para populações de difícil acesso, disse nesta quinta-feira (12) o presidente Joe Biden, na abertura da segunda Cúpula Global da Covid-19.

Biden pediu que o Congresso norte-americano forneça fundos adicionais para que os Estados Unidos possam contribuir mais para a resposta global à pandemia.

"Estamos disponibilizando tecnologias de saúde que são de propriedade do governo dos Estados Unidos, incluindo a proteína Spike estabilizada que é usada em muitas vacinas da covid-19", acrescentou Biden.

Na cúpula, organizada conjuntamente pelos Estados Unidos, Belize, Alemanha, Indonésia e Senegal, os países discutem os esforços para acabar com a pandemia e como se preparar para futuras ameaças à saúde.

A reunião está programada para se basear nos esforços e compromissos assumidos na primeira cúpula global, em setembro, entre os quais incluem-se os de vacinar mais pessoas, enviar testes e tratamentos para as populações de maior risco, expandir a proteção aos trabalhadores do setor de saúde e gerar financiamento para a preparação para uma futura pandemia.

A Casa Branca reuniu mais de US$ 3 bilhões em novos financiamentos para combater a pandemia, informou o governo norte-americano, incluindo mais de US$ 2 bilhões para resposta imediata e US$ 962 milhões em compromissos com o fundo de preparação para pandemias do Banco Mundial.

Também nesta quinta-feira, a Clinton Health Access Initiative (Chai) anunciou que vários fabricantes de medicamentos genéricos que produzirão versões do tratamento antiviral da Pfizer para a covid, o Paxlovid, concordaram em vender o medicamento em países de baixa e média renda por US$ 25 por tratamento ou menos.

*Colaboraram Jennifer Rigby, em Londres, Michael Erman, em Nova York, e Chris Gallagher, em Washington

