Incêndio florestal em Las Vegas obriga centenas de moradores a fugir

Centenas de moradores da cidade histórica de Las Vegas, no estado norte-americano do Novo México, tiveram de deixar suas casas imediatamente, nessa segunda-feira (2), enquanto ventos intensos e o tempo seco abastecem um imenso incêndio florestal nos arredores do local.

O incêndio florestal Calf Canyon destruiu mais de 41 mil hectares, o equivalente a mais de metade da área da cidade de Nova York, de acordo com autoridades do Serviço Florestal norte-americano no Novo México.

Trinta por cento do incêndio foram contidos. A vegetação seca a noroeste da cidade de apenas 13 mil habitantes foi queimada.

O maior incêndio florestal dos Estados Unidos em atividade é o mais destrutivo de uma dezena de outros na Região Sudoeste do país. Segundo cientistas, os incêndios florestais estão mais generalizados e chegaram com antecedência neste ano por conta das mudanças climáticas.

"A presença da fumaça é extrema aqui fora. Muita fumaça e cinzas caindo", disse Jesus Romero, vice-administrador do condado de San Miguel, em entrevista à agência de notícias Reuters. "Os ventos estão começando a ficar mais fortes agora, e estamos começando a ter muito mais vento".

Alerta vermelho

Um alerta de bandeira vermelha foi emitido, sinalizando que os incêndios podem começar a se espalhar mais facilmente na área. As previsões indicam ventos de 80 km/h e umidade baixa, de cerca de 5%.

Centenas de residências na região noroeste da cidade receberam ordens para desocupar a região, segundo um alerta do Condado de San Miguel.

"Essa situação continua extremamente grave, e a recusa em se retirar pode ser uma decisão fatal", disse o condado.

