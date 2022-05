ONU: há milhares de mortos a mais na Ucrânia

Há milhares de civis mortos na Ucrânia além dos 3.381 relatados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em quase 11 semanas de guerra no país, disse nesta terça-feira (10) a chefe da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia.

A equipe, que inclui 55 monitores no país, afirmou que a maioria das mortes ocorreu devido ao uso de armas explosivas, com ampla área de impacto, como mísseis e ataques aéreos.

"Temos trabalhado em estimativas, mas tudo o que posso dizer por enquanto é que é milhares de vezes mais alto do que os números que demos atualmente", disse Matilda Bogner em entrevista em Genebra, quando questionada sobre o número total de mortos e feridos.

"O grande buraco negro é realmente Mariupol, onde tem sido difícil ter acesso total e obter informações totalmente confirmadas", acrescentou, referindo-se à cidade portuária no Sudeste da Ucrânia que tem enfrentado os combates mais pesados da guerra.

A Rússia nega ter como alvo os civis e chama sua invasão, lançada em 24 de fevereiro, de "operação militar especial" para desarmar a Ucrânia e livrá-la de nacionalistas antirussos fomentados pelo Ocidente. A Ucrânia e o Ocidente dizem que esse é um falso pretexto para conter uma guerra de agressão não provocada.

Bogner afirmou que sua equipe também está investigando o que descreveu como "alegações confiáveis" de tortura, maus-tratos e execuções pelas forças ucranianas contra as forças invasoras russas e grupos armados afiliados.

"Em termos da extensão das violações pelas forças ucranianas - embora a escala seja significativamente maior do lado das alegações contra as forças russas -, também estamos documentando as violações pelas forças ucranianas", disse ela.

