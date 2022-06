Brasil pede ao México que resolva problemas com viagens de brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores manifestou preocupação com um problema que vem afetando centenas de brasileiros com passagem comprada para ir ao México nos próximos dias. Há dias, o sistema que gera a autorização eletrônica necessária para entrar no México não está funcionando.

Por meio de nota divulgada ontem (9), o Itamaraty informou ter solicitado “providências urgentes ao governo mexicano, por meio da Secretaria de Relações Exteriores, da Secretaria de Turismo e do Instituto Nacional de Migração, com vistas a resolver o problema”.

Procurados pela reportagem da Agência Brasil, o Consulado do México no Brasil e o Instituto Nacional de Migração ainda não responderam nossa solicitação. Mas, em suas redes sociais, a Embaixada do México no Brasil publicou um aviso no último dia 1º de junho reconhecendo que o sistema não estava funcionando e que estava trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Nas redes sociais relacionadas ao Consulado do México no Brasil, no entanto, brasileiros continuam reclamando que o sistema continua com problemas. Brasileiros reclamam que, além do site não funcionar, os telefones também estão incomunicáveis. Há relatos de brasileiros dizendo ter perdido a viagem e tido diversos prejuízos por causa da falta de autorização para entrar no México.

Desde dezembro do ano passado o governo do México tem exigido autorização eletrônica dos brasileiros que chegam ao país em via aérea. Chegando por mar ou terra, é exigido o visto. Pelo sistema, essa solicitação eletrônica pode ser realizada até 30 dias antes da viagem.