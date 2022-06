Otan e União Europeia debatem questões de defesa em Haia e Bruxelas

Seis países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), dentre eles Portugal, reuniram-se na terça-feira (14) em Haia com o secretário-geral da Aliança Atlântica para preparar a reunião da organização, que acontece em Madri no final do mês.

A entrada da Finlândia e da Suécia na Otan foi o tema principal, juntamente com o apoio militar à Ucrânia. Nesta quarta-feira (15), o grupo de Ramstein, com 50 países liderados pelos Estados Unidos e pelo secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, se reunirá em Bruxelas.

O nome grupo de Ramstein foi escolhido porque estes países se encontraram pela primeira vez na base aérea norte-americana de Rammstein, na Alemanha, para apoiar o Governo de Kiev contra a invasão russa.

Os ministros da Defesa dos 27 países da União Europeia terão também um encontro de trabalho nesta quarta-feira.

