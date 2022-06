Ucrânia recupera cerca de 20% do território perdido em Sievierodonetsk

Forças ucranianas recuperaram cerca de 20% do território que haviam perdido em Sievierodonetsk durante conflitos com a Rússia, afirmou o líder da região de Luhansk, no leste do país, nesta sexta-feira (3).

“Enquanto antes a situação era difícil, a porcentagem (controlada pela Rússia) era de cerca de 70%, agora nós os obrigamos a recuar cerca de 20%”, disse Serhiy Gaidai à emissora nacional.

A Rússia concentrou suas forças na batalha pela cidade, que Moscou precisa tomar para conseguir o seu objetivo de dominar toda a província de Luhansk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na quinta-feira (2) que as forças do seu país haviam conseguido certo sucesso na região.

Gaidai afirmou que os russos estavam bombardeando posições ucranianas por horas, antes de avançarem, mas foram obrigados a recuar por soldados que não haviam sido feridos, com o padrão se repetindo.

“É assim que eles estão avançando, passo a passo, porque com artilharia, aviões e morteiros, eles simplesmente destroem tudo”, disse.

“Mas assim que tivermos armas de longo alcance suficientes do Ocidente, vamos fazer com que a artilharia se afaste de nossas posições. E depois, acredite, a infantaria russa vai simplesmente sair correndo.”

