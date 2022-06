Zelenskiy diz que milhões podem morrer de fome devido a bloqueio russo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, alertou que milhões de pessoas podem morrer de fome por causa do bloqueio russo aos portos ucranianos do Mar Negro, que, segundo ele, deixou o mundo "à beira de terrível crise alimentar".

A Rússia capturou grande parte da costa da Ucrânia, bloqueando as exportações agrícolas e elevando o custo dos grãos.

Zelenskiy afirmou que a Ucrânia agora não pode exportar grandes quantidades de trigo, milho, óleo vegetal e outros produtos que desempenhavam "papel estabilizador no mercado global".

"Milhões de pessoas podem morrer de fome se o bloqueio russo ao Mar Negro continuar", disse ele declaração, por vídeo, ao TIME100 Gala 2022 em Nova York, divulgada pelas autoridades ucranianas nesta quinta-feira (9).

A Ucrânia e o Ocidente acusam Moscou de usar suprimentos de alimentos como arma de guerra. A Rússia diz que as minas explosivas colocadas pela Ucrânia, no mar, e as sanções internacionais contra Moscou são as culpadas.

Kiev costumava exportar a maioria de seus produtos por meio de portos marítimos, mas desde a invasão russa, em 24 de fevereiro, foi forçada a transportar grãos de trem pela fronteira ocidental da Ucrânia ou por pequenos portos do Rio Danúbio.

Zelenskiy, que foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes de 2022 da revista Time, disse que é grato ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por "unir o mundo livre quando a ameaça russa surgiu".

