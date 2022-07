Em luto por Abe, partido governista do Japão garante vitória eleitoral

Com bandeiras a meio mastro, o Japão registrou nesta segunda-feira (11) vitória eleitoral do partido governista apoiado pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, morto na semana passada. O resultado dá a chance ao atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, de consolidar seu poder.

Em eleições realizadas ontem (10), o Partido Liberal Democrata (PLD) e seu parceiro de coalizão no governo ampliaram maioria na câmara alta do Parlamento. Com a maioria já em vigor na câmara baixa, o que teria sido um clima de comemoração na sede do partido em circunstâncias normais tornou-se uma vitória considerada sombria.

Um momento de silêncio para Abe foi realizado em sua memória e o rosto de Kishida permaneceu fechado enquanto ele fixava fitas comemorativas ao lado dos nomes dos candidatos vencedores em um quadro como símbolo da vitória.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se encontrou com Kishida durante uma breve escala para oferecer condolências em nome do presidente norte-americano Joe Biden.

"Eu compartilhei com nossos colegas japoneses o sentimento de perda, de choque, que todos nós sentimos - pessoas conectadas sentem - nesta tragédia horrível", disse Blinken.

"Mas, principalmente, eu vim a mando do presidente porque, mais do que aliados, somos amigos. E, quando um amigo está sofrendo, outros amigos aparecem."

