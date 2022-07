Julgamento sobre compra do Twitter por Musk será em outubro

O processo do Twitter contra Elon Musk, relativo à tentativa do bilionário de deixar um acordo de compra da empresa, será julgado em outubro, decidiu uma juíza do Estado norte-americano de Delaware nesta terça-feira, adotando um cronograma mais próximo do proposto pela rede social.

Twitter e Musk apresentaram propostas concorrentes para a data do julgamento. O bilionário pediu um julgamento de duas semanas em fevereiro, enquanto o Twitter pediu quatro dias no final de setembro.

A juíza Kathaleen McCormick disse que as partes são capazes de lidar com um julgamento acelerado e, como uma empresa de capital aberto, o Twitter precisa ter o assunto resolvido logo.

"A realidade é que o atraso ameaça danos irreparáveis ​​aos vendedores", disse ela, referindo-se ao Twitter.

A juíza pediu às partes que elaborassem o cronograma do julgamento, que vai durar cinco dias.

