Presidente dos EUA testa positivo para Covid de novo e cancela viagens

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo novamente para Covid-19 neste sábado, de acordo com um comunicado da Casa Branca, embora não esteja apresentando sintomas e se sinta "muito bem".

Biden, que testou positivo para a doença há nove dias, mas deu negativo duas vezes no início desta semana, retomará os procedimentos de isolamento. Acredita-se que seu teste positivo seja um "rebote" experimentado por alguns pacientes com a doença, de acordo com o médico da Casa Branca, Kevin O'Connor.

Biden tuitou sobre o novo teste, dizendo que isso pode acontecer com uma "pequena minoria de pessoas".

"Não tenho sintomas, mas vou me isolar para a segurança de todos ao meu redor. Ainda estou no trabalho e voltarei à estrada em breve", escreveu no Twitter.

A Casa Branca afirmou que Biden cancelou viagens que faria aos Estados norte-americanos de Delaware e Michigan na próxima semana e que ele ficará isolado até testar negativo novamente.

O'Connor disse que Biden, que tem 79 anos, testou negativo nos últimos quatro dias e não há planos para reiniciar o tratamento devido à falta de sintomas.

Biden descreveu anteriormente sua experiência com Covid como leve, dizendo que conseguiu continuar trabalhando enquanto estava isolado e atribuiu sua relativa facilidade com a doença a vacinas e outros tratamentos.

O'Connor havia dito anteriormente que Biden seria testado regularmente para observar um possível caso de "rebote" de Covid-19, que pode ser experimentado por alguns pacientes que foram tratados com Paxlovid, o medicamento que o presidente recebeu.