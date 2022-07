Presidente russo visita o Irã nesta terça-feira

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visita Teerã nesta terça-feira (19) para conversar com o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, na primeira viagem do líder do Kremlin fora do território russo desde a invasão da Ucrânia por Moscou, em 24 de fevereiro.

Em Teerã, Putin também realizará sua primeira reunião presencial, desde a invasão, com um líder de um país-membro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o turco Tayyip Erdogan, para discutir um acordo que visa permitir a retomada das exportações de grãos da Ucrânia no Mar Negro, bem como a paz na Síria.

A viagem de Putin, que ocorre poucos dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Israel e a Arábia Saudita, envia uma forte mensagem ao Ocidente sobre os planos de Moscou de estreitar laços estratégicos com Irã, China e Índia diante das sanções ocidentais.

"O contato com Khamenei é muito importante", disse Yuri Ushakov, assessor de política externa de Putin, a repórteres em Moscou. "Um diálogo de confiança se desenvolveu entre eles sobre as questões mais importantes da agenda bilateral e internacional."

"Na maioria das questões, nossas posições são próximas ou idênticas", disse o assessor.

Para o Irã, também irritado com as sanções econômicas ocidentais e em desacordo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã e uma série de outras questões, a visita de Putin é oportuna.

Seus líderes clericais estão ansiosos para fortalecer as relações estratégicas com a Rússia diante de um emergente bloco árabe-israelense do Golfo, apoiado pelos EUA.

"Considerando a evolução dos laços geopolíticos após a guerra na Ucrânia, Teerã tenta garantir o apoio de Moscou em seu confronto com Washington e seus aliados regionais", disse uma autoridade graduada do Irã que pediu para não ser identificada.

