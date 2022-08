Biden libera pacote de US$ 3 bi para a Ucrânia no Dia da Independência

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, marcou o Dia da Independência da Ucrânia, nesta quarta-feira (24), com um novo pacote, no valor de cerca de US$ 3 bilhões, de ajuda militar a Kiev em sua guerra com a Rússia.

É a maior parcela de apoio a Kiev desde a invasão pela Rússia, há seis meses, e ocorre quando as autoridades dos EUA alertam que a Rússia parece estar planejando novos ataques contra a infraestrutura civil e instalações governamentais da Ucrânia nos próximos dias.

"Os Estados Unidos estão comprometidos em apoiar o povo da Ucrânia, enquanto eles continuam lutando para defender sua soberania", disse Biden em comunicado anunciando o pacote.

No total, os Estados Unidos empenharam aproximadamente US$ 10,6 bilhões em assistência à Ucrânia desde o início do governo Biden. Desde 2014, os EUA empenharam mais de US$ 12,6 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia.

