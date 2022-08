EUA gastarão mais de US$ 500 bi na questão climática em 10 anos

O governo dos Estados Unidos gastará mais de US$ 500 bilhões em tecnologia climática e energia limpa na próxima década sob três leis recentemente promulgadas, mostrou uma análise da organização sem fins lucrativos RMI.

A contagem é baseada nas leis de Redução da Inflação e Chips deste mês e na Lei de Empregos e Investimentos em Infraestrutura do ano passado. Juntas, elas financiam pesquisas e estudos iniciais relacionados ao clima e apoiam a manufatura.



“Juntas, elas formam uma política industrial verde coerente, no sentido de que há indústrias estratégicas em que se concentram e um conjunto de ferramentas projetadas para acelerar a produção na cadeia de suprimentos”, disse Lachlan Carey, coautor do relatório publicado nesta segunda-feira (22).



O total estimado de US$ 514 bilhões inclui US$ 362 bilhões da Lei de Combate à Inflação, US$ 98 bilhões da Lei de Infraestrutura e US$ 54 bilhões da Lei Chips, apoiada de forma bipartidária, embora o Congresso tenha que aprovar mais legislações para que parte do financiamento seja liberado. A análise exclui gastos adicionais com agricultura e clima relacionadas à terra.



O gasto federal anual em clima e energia limpa nos próximos cinco anos será cerca de 15 vezes maior que o dos anos 1990 e início dos anos 2000 e cerca do triplo dos últimos anos, estima o estudo.



As estimativas do governo dos Estados Unidos mostram que a energia renovável está se tornando uma parte maior da produção.



Os autores do estudo disseram, entretanto, que a ação climática precisa ser acelerada. "É um processo longo, e não temos tempo para ser tão longo. Como a energia solar e a eólica levaram 40 anos -- temos 10 anos", disse Jun Shepard, também coautora do estudo.

