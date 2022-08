Forças russas atacam universidade em Mykolaiv

As forças russas atacaram a universidade em Mykolaiv, no Sul da Ucrânia, na última noite e fizeram três feridos. O bombardeio danificou várias áreas do campus.

Também em Odessa ataques noturnos com mísseis destruíram um centro recreativo e vários edifícios e deixaram três pessoas feridas.

Os ataques ocorreram no momento em que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, anunciou que vai visitar a Ucrânia nesta quinta (18) e sexta-feira. Ele vai se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. O encontro será na cidade de Lviv.

Nos últimos dias, a região da Crimeia, ocupada pelos russos, tem sido alvo de vários ataques.

Zelensky sugere que Kiev está por trás das ofensivas.

