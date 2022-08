Presidente da Ucrânia condena "terrorismo nuclear da Rússia"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que discutiu "o terrorismo nuclear da Rússia" na usina nuclear de Zaporizhzhia, no Sul da Ucrânia, durante ligação telefônica nesta terça-feira (16) com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Em comentário no Twitter, Zelenskiy não deu mais detalhes de suas discussões sobre a usina, que a Rússia ocupou em março, após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

Ontem (15), o presidente ucraniano pediu ao mundo que mostre "força e determinação" para defender a usina nuclear, a maior da Europa, após bombardeios nas proximidades. Kiev e Moscou trocam acusações pelos ataques..

"Diálogo contínuo com o presidente francês @EmmanuelMacron. Informado sobre a situação no front, o terrorismo nuclear da Rússia na usina nuclear de Zaporizhia)", escreveu Zelenskiy no Twitter.

"Agradeci pela ajuda tangível à defesa. Discutimos a ajuda macrofinanceira à Ucrânia e os desafios de segurança alimentar. Precisamos aumentar as sanções à Rússia", acrescentou.

