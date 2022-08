Depósito de munições da Rússia na Crimeia está em chamas

Várias pessoas têm partilhado vídeos nas redes sociais, mostrando colunas de fumaça e explosões em um depósito russo de munições, na localidade de Mayskoye, na Crimeia.

Moscou já confirmou o incidente e informa que o fogo começou por volta das 3h, em uma área que estava sendo usada temporariamente como depósito de armamentos, sem revelar a origem do fogo. A Ucrânia não confirma nem desmente um possível ataque.

Segundo o atual líder da região anexada pela Rússia, nomeado por Moscou, há dois feridos. Cerca de duas mil pessoas foram retiradas das imediações do depósito.

Cereais

Saiu da Ucrânia o primeiro navio da Organização das Nações Unidas (ONU) com cereais para a África.

A embarcação transporta cerca de 23 mil toneladas de grãos, anunciou o Ministério ucraniano das Infraestruturas. Tem como destino o porto de Djibuti, onde a comida vai ser entregue a consumidores da Etiópia.

O navio foi fretado pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Kiev espera que mais dois ou três navios fretados pela ONU partam em breve.

Este é o primeiro carregamento de ajuda alimentar a deixar a Ucrânia desde que foi assinado, em julho, por ucranianos e russos, um acordo de exportação de cereais bloqueados devido à guerra entre os dois países.

O primeiro navio comercial partiu no dia 1º de agosto. Mais de 15 navios, no total, deixaram os portos ucranianos desde a entrada em vigor do acordo.

Kiev estima poder exportar cerca de 3 milhões de toneladas de grãos em setembro e cerca de 4 milhões por mês a partir de outubro.

O governo ucraniano já recebeu pedidos paramais 30 navios carregarem cereais, a partir do país, nas próximas duas semanas.

