Homem suspeito de atacar Rushdie é acusado de tentativa de homicídio

Hadi Matar, suspeito do ataque ao escritor Salman Rushdie em um evento no Estado norte-americano de Nova York, foi acusado de tentativa de homicídio e está detido sem fiança, disse a promotoria do condado de Chautauqua neste sábado.

Matar, um homem de 24 anos de Fairview, Nova Jersey, foi indiciado na sexta-feira por tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau, disse o promotor distrital do condado, Jason Schmidt, em comunicado.

Schmidt disse que agências de aplicação da lei estaduais e federais, inclusive em Nova Jersey, estão trabalhando para entender o planejamento e a preparação que precederam o ataque e determinar se acusações adicionais devem ser apresentadas.

Rushdie, escritor indiano que passou anos escondido depois que o Irã pediu aos muçulmanos que o matassem por causa de seu romance "Os Versos Satânicos", foi esfaqueado no pescoço e no torso em palco durante uma palestra na sexta-feira. Após horas de cirurgia, Rushdie estava sob ventilação e incapaz de falar na noite de sexta-feira.

A Reuters não conseguiu identificar imediatamente se Matar, que comprou um ingresso para o evento na Chautauqua Institution, no oeste de Nova York, tem representação legal.

Uma revisão preliminar das redes sociais de Matar por parte das autoridades mostrou que ele era simpático ao extremismo xiita e ao Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, conhecido popularmente como Guarda Revolucionária Iraniana, segundo a NBC de Nova York.

Matar nasceu na Califórnia e se mudou recentemente para Nova Jersey, disse a reportagem da NBC, acrescentando que ele tinha consigo uma carteira de motorista falsa.

As polícias de Nova York e Nova Jersey não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a reportagem da NBC.

