Kremlin: apelo de Zelenskiy sobre viagens de russos é irracional

O Kremlin comentou nesta terça-feira (9) o pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, por uma proibição de viagens ao Ocidente para todos os russos. Ele classificou o pedido de irracional, dizendo que a Europa tem que decidir se quer pagar as contas dos "caprichos" de Zelenskiy.

Em entrevista ao The Washington Post, Zelenskiy pediu aos líderes ocidentais que parem de permitir que os russos viajem para seus países, como punição pela decisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de enviar tropas para a Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que não há nenhuma chance de que os russos possam ficar isolados do resto do mundo, e questionou se a Europa deve continuar a apoiar Zelenskiy.

"A irracionalidade de seu pensamento nesse caso está fora da escala", disse Peskov em teleconferência com repórteres.

"Isso só pode ser visto de forma extremamente negativa. Qualquer tentativa de isolar a Rússia ou os russos é processo que não tem perspectiva."

Mais cedo ou mais tarde, a Europa "começará a se perguntar se Zelenskiy está fazendo tudo certo e se seus cidadãos devem pagar por seus caprichos", acrescentou Peskov.

Zelenskiy afirmou, segundo o jornal, que os russos deveriam ser forçados a "viver em seu próprio mundo até que mudem de filosofia".

"Seja qual for o tipo de russo... faça-o ir para a Rússia", disse Zelenskiy, de acordo com a publicação.

"Eles dirão: 'Esta [guerra] não tem nada a ver conosco'. A população inteira não pode ser responsabilizada, pode? Pode, sim. A população escolheu esse governo e não está lutando contra ele, discutindo, nãoestão gritando com ele", afirmou.

*É proibida a reprodução dete conteúdo.