Poupança de famílias japonesas cresce US$ 400 bilhões na pandemia

A poupança das famílias japonesas está aumentando em meio à pandemia do novo coronavírus. Uma estimativa do governo mostra que o montante cresceu em centenas de bilhões de dólares entre 2020 e 2021.

O cálculo do Escritório do Gabinete indica que famílias japonesas pouparam um valor adicional de 52,6 trilhões de ienes - cerca de 400 bilhões de dólares, o que representa quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB – a soma de todas as riquezas produzidas no país).

Medo da covid-19

Segundo o escritório, os consumidores gastaram menos, já que passaram mais tempo em casa evitando contaminação da covid-19. Muitos deles também receberam ajuda em dinheiro vivo do governo.

Trata-se de uma história semelhante envolvendo consumidores nos Estados Unidos e na Europa. Dados mostram que famílias americanas tiveram um aumento de 2,6 trilhões de dólares na poupança. Isso equivale a aproximadamente 11% do PIB do país.

Já o montante na zona do euro foi de 800 bilhões de dólares, o que representa quase 7% da produção econômica total do bloco de moeda única até o final de 2021.

