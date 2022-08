Premiê de Singapura alerta para “erro de cálculo” em meio a conflito

O primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, alertou nesta segunda-feira (8) para a possibilidade de erros de cálculo nas tensões no Estreito de Taiwan, as quais, segundo ele, não devem diminuir em breve em meio a profundas suspeitas e contato limitado entre os Estados Unidos e a China.

Em um discurso televisionado antes do Dia Nacional da Cidade-Estado, que será na terça-feira, Lee disse que Singapura será atingida por essa intensa rivalidade e tensão na região, que deve se preparar para um futuro menos pacífico e estável do que agora.

"A nossa volta, uma tempestade está se formando. As relações EUA-China estão piorando, com questões complicadas, suspeitas profundas e contato limitado", afirmou Lee.

"É improvável que isso melhore tão cedo. Além disso, erros de cálculo ou contratempos podem facilmente tornar as coisas muito piores."

Lee disse que os desafios econômicos são mais imediatos e que as perspectivas de Singapura "embaçaram consideravelmente", acrescentando que o governo lançará mais medidas nos próximos meses para ajudar as pessoas a lidar com o aumento dos preços.

A inflação de Singapura atingiu nível mais alto em mais de uma década nos últimos meses, e seu banco central apertou a política monetária em 14 de julho em um movimento fora do ciclo para lidar com a pressão dos custos.

