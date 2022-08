Rússia diz que pode fechar usina nuclear de Zaporizhia

O Ministério da Defesa da Rússia disse, nesta quinta-feira (18), que a usina nuclear de Zaporizhzhia, no Sul da Ucrânia, pode ser fechada se as forças ucranianas continuarem a bombardear as instalações, ação negada por Kiev.

Em entrevista, Igor Kirillov, chefe das forças de defesa radioativa, química e biológica da Rússia, afirmou que os sistemas de apoio da usina foram danificados como resultado do bombardeio. Acrescentou que no caso de um acidente na usina, o material radioativo cobriria a Alemanha, Polônia e Eslováquia.

A usina de Zaporizhia foi tomada pelas forças russas em março. Ela permanece perto da linha de frente e tem sido repetidamente bombardeada nas últimas semanas. A Rússia e a Ucrânia trocam acusações pelos ataques à usina.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.