Tempestade violenta em ilha do Mediterrâneo deixa três mortos

Três pessoas, incluindo uma adolescente, morreram na costa da Córsega e mais duas ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (18), quando uma violenta e inesperada tempestade atingiu a ilha mediterrânea com ventos com força de furacão.

Granizo, chuva forte e ventos com picos de 224 quilômetros por hora varreram a ilha francesa, um destino turístico popular.

"Não houve aviso. Não sinto medo, apenas espanto. Ninguém esperava isso", disse Yolhan Niveau, de 24 anos, um fotógrafo da vida selvagem hospedado em um acampamento perto de San-Nicolao.

Ele contou que a tempestade destruiu o local, arrancando árvores e danificando casas. A tempestade ocorre no momento em que toda a França, atingida por ondas de calor e seca severa, apresenta muitas áreas que viram mais chuva em poucas horas do que nos últimos meses juntos.

No Sul da Córsega, uma menina de 13 anos morreu quando uma árvore caiu.Uma mulher de 72 anos foi morta quando seu carro foi atingido pelo telhado de uma cabana de praia, disseram autoridades.

A terceira vítima, um francês de 46 anos, morreu quando uma árvore caiu em um bangalô de acampamento no Norte, segundo autoridades. Uma italiana de 23 anos ficou ferida no mesmo local e foi levada ao hospital em estado grave.

As operações de resgate no mar continuam, acrescentaram as autoridades.

O serviço francês de meteorologia Meteo France disse que a ilha foi atingida por "trovoadas violentas, com fortes rajadas semelhantes a tornados, causando danos significativos".

Não foi possível prever a localização exata das tempestades. Serviço de Meteorologia não avisou com antecedência que haveria fenômeno tão forte na Córsega e emitiu alerta com "efeito imediato" pela manhã, pois ventos fortes já atingiam a ilha.

A Meteo France posteriormente suspendeu o alerta de grande tempestade, indicando que o pior havia passado para o local, onde 45 mil residências ficaram sem eletricidade.

