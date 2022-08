Zelenskiy: ONU precisa garantir segurança da usina de Zaporizhia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse hoje (18), após conversas com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que a instituição precisa garantir a segurança da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pelas forças russas.

Zelenskiy afirmou que ele e Guterres, reunidos na cidade de Lviv, no Oeste do país, discutiram um acordo mediado pela ONU, com o objetivo de aliviar a crise alimentar global, e concordaram que a coordenação de esforços para garantir as exportações ucranianas deve continuar.

"Foi dada especial atenção ao tópico da chantagem nuclear da Rússia na usina nuclear de Zaporizhzhia. Esse terror deliberado por parte do agressor pode ter consequências catastróficas globais para o mundo inteiro", escreveu Zelenskiy no Telegram.

"Portanto, a ONU precisa garantir a segurança desse objeto estratégico, sua desmilitarização e libertação completa das tropas russas."

Kiev acusa Moscou, cujas forças tomaram a usina nuclear em março, de usá-la como escudo para bombardear alvos ucranianos. Também diz que a Rússia bombardeou a usina. Moscou afirma que a Ucrânia é quem bombardeia a instalação.

A Rússia disse nesta quinta-feira que pode fechar a maior usina nuclear da Europa, depois que ela foi bombardeada na linha de frente na Ucrânia, medida que, segundo Kiev, aumentaria o risco de uma catástrofe nuclear no país.

