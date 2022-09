Cerca de 250 mil compareceram ao velório da rainha, diz governo

Cerca de 250 mil pessoas passaram pelo caixão da rainha Elizabeth II no Westminster Hall, em Londres, disse o governo britânico nesta terça-feira (19), ao encerrar o período de luto do país.

Na segunda-feira, o olhar do mundo estava voltado ao sepultamento da rainha, após seu reinado de 70 anos, em uma deslumbrante demonstração de pompa e cerimônia que incluiu uma das maiores procissões militares já vistas no Reino Unido.

Hoje, o tráfego voltou às vias por onde o caixão foi transportado, os trabalhadores se dirigiram para seus escritórios e as ruas de Londres foram limpas, após mais de dez dias em que a realidade foi suspensa para muitos em todo o país.

A família real observará um período prolongado de luto, que termina no sétimo dia após o funeral, com as bandeiras nas residências reais permanecendo a meio-mastro.

Durante quatro dias e meio antes do funeral dessa segunda-feira, o público fez fila 24 horas por dia para prestar homenagens à rainha dentro do Parlamento, com muitos esperando durante a noite por mais de 12 horas pela chance de passar pelo caixão.

Estimativas preliminares mostraram que 250 mil pessoas compareceram, de acordo com a ministra da Cultura, Michelle Donelan, cujo departamento organizou a fila de quilômetros de extensão ao longo da margem sul do Rio Tâmisa.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.