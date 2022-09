Explosão suicida em Cabul mata 2 funcionários da embaixada russa

Dois funcionários da embaixada russa em Cabul, no Afeganistão, morreram quando um homem-bomba detonou explosivos perto da entrada da embaixada. O ataque feriu mais 11 pessoas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia nesta segunda-feira (5).

A polícia informou que duas pessoas morreram no incidente, mas não forneceu as identidades. O agressor foi morto a tiros por guardas armados quando se aproximava do portão, em um dos primeiros ataques desse tipo desde que o Talibã assumiu o poder no ano passado.

"O agressor suicida foi reconhecido antes de atingir o alvo e baleado por guardas da embaixada russa", disse à Reuters Mawlawi Sabir, chefe do distrito policial onde ocorreu o ataque.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou, em comunicado, que um militante desconhecido detonou um explosivo perto da entrada da seção consular da embaixada por volta das 10h50, horário de Cabul.

"Como resultado do ataque, dois funcionários da missão diplomática foram mortos e também há vítimas entre os cidadãos afegãos", disse o ministério.

A Rússia é um dos poucos países a manter uma embaixada em Cabul depois que o Talibã ocupou o país há mais de um ano. Embora Moscou não reconheça oficialmente o governo do Talibã, ele está conversando com autoridades sobre um acordo para fornecer gasolina e outras commodities.

A missão das Nações Unidas no Afeganistão (Unama) condenou a explosão.

"À luz dos eventos recentes, a Unama enfatiza a necessidade de as autoridades de fato tomarem medidas para garantir a segurança das pessoas, bem como das missões diplomáticas", escreveu a ONU no Twitter.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pela explosão.

