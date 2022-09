Flórida se prepara para chegada do Furacão Ian

Moradores do estado norte-americano da Flórida correm para colocar sacos de areia em volta de suas casas e estocar suprimentos de emergência, esvaziando as prateleiras das lojas, enquanto o Furacão Ian gira em direção ao estado com ventos fortes, chuvas torrenciais e grande tempestade.

O caminho do Ian em direção à Flórida forçou a agência espacial norte-americana Nasa a retirar seu foguete lunar gigante Artemis 1 da plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, depois de adiar a tão esperada missão pela terceira vez.

Ian era um furacão de categoria 2 na noite dessa segunda-feira (26), com ventos de mais de 160 quilômetros por hora e deve se intensificar antes de atingir Cuba. Os meteorologistas disseram que assim que Ian deixar a ilha, a tempestade pode atingir o norte de Tampa Bay, na sexta-feira (1º), ou virar para noroeste em direção à região ocidental da Flórida, conhecida como Panhandle, ou "cabo da panela".

"Esta é uma tempestade realmente grande", disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, em entrevista, acrescentando que ela pode envolver ambas as costas do estado.

O governo Biden declarou emergência de saúde pública no estado e disse que está trabalhando com autoridades locais para fornecer apoio.

A Flórida tem visto furacões mais úmidos, com ventos mais fortes nos últimos anos, o que os especialistas atribuem às mudanças climáticas. Também há evidências de que as mudanças climáticas estão fazendo com que as tempestades viajem mais lentamente, o que significa que elas podem despejar mais água em um só lugar.

