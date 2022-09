FMI diz que revisão de programa de dívida da Argentina está em curso

A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta segunda-feira (12) que um acordo de equipe técnica com a Argentina deve ser concluído nos próximos dias, conforme a organização conduz uma segunda revisão de seu programa com o país.

Em comunicado, Georgieva saudou o forte compromisso argentino em atingir as metas de seu programa de dívida e disse que o programa "permanecerá inalterado".

Georgieva elogiou as "fortes medidas" tomadas pelo ministro argentino da Economia, Sergio Massa, para estabilizar os mercados e "reverter um cenário de alta volatilidade" no país sul-americano.

A declaração veio depois de uma reunião entre Georgieva e Massa nesta segunda-feira, no contexto de uma segunda revisão do acordo de US$ 44 bilhões assinado em março deste ano.

O programa busca aumentar as reservas nacionais e reduzir o déficit fiscal primário da Argentina para 2,5% do PIB em 2022 e 1,9% em 2023.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.