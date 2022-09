Mais 7 navios carregados com grãos partem da Ucrânia

Mais sete navios carregados de produtos agrícolas deixaram os portos ucranianos neste domingo (25), disse o Ministério de Infraestrutura do país, elevando o total para 218 desde que um corredor intermediado pela ONU através do Mar Negro entrou em vigor no início de agosto.

A Ucrânia, grande produtora agrícola, ficou impossibilitada de exportar pelo Mar Negro após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro até o acordo de grãos, que promete passagem segura para navios que transportam colheitas.

Em um post no Facebook, o ministério disse que isso elevou a quantidade total de produtos agrícolas enviados pelo corredor para 4,85 milhões de toneladas.

"Em 25 de setembro 7 navios com 146,2 mil toneladas de produtos agrícolas para países de África, Ásia e Europa deixaram os portos de Odesa, Chornomorsk e Pivdennyi", diz o comunicado.

A Ucrânia embarcou até 6 milhões de toneladas de grãos por mês antes da guerra.

