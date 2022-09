Reino Unido declara período de luto nacional pela morte da rainha

O governo britânico declarou oficialmente nesta sexta-feira (9) o início de um período de luto nacional pela morte da rainha Elizabeth II, publicando orientações nacionais de luto.

O documento, com orientações sobre hasteamento de bandeiras, informações sobre viagens e outros negócios e serviços públicos, afirma que o luto continuará até o fim do dia do funeral.

O governo disse que não há obrigação de cancelar ou adiar eventos e disputas esportivas, ou fechar locais de entretenimento durante esse período, acrescentando que isso fica a critério de organizações individualmente.

