Segundo suspeito de esfaqueamentos no Canadá cometeu suicídio

O segundo suspeito de um esfaqueamento em massa no Canadá, que matou dez pessoas, suicidou-se após sua detenção, confirmou hoje (8) a polícia canadense. Os dois suspeitos do massacre, Myles Sanderson e Damien Sanderson, estão mortos.

Myles Sanderson, de 32 anos, morreu nessa quarta-feira (7) por ferimentos autoinfligidos, pouco depois de ter sido detido perto de Rosthern, na província de Saskatchewan.

De acordo com a comissária assistente da Real Polícia Montada do Canadá, Rhonda Blackmore, o suspeito entrou em “sofrimento médico” após a sua detenção e foi levado para o hospital, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Um agente policial ligado ao processo adiantou à agência Associated Press (AP) que o veículo onde estava Sanderson foi abalroado pela polícia e ele se rendeu. A mesma fonte disse que Sanderson cometeu suicídio, mas não revelou detalhes sobre os ferimentos e a morte.

A morte de Myles Sanderson ocorre dois dias depois de a polícia ter localizado o corpo do outro envolvido no ataque, o irmão Damien Sanderson, de 31 anos, na reserva indígena.

A polícia canadense adiantou que o suspeito foi encontrado morto perto da cena do crime com várias facadas e que investiga se Myles Sanderson tinha matado o irmão.Myles Sanderson, que era procurado desde maio de 2022 por não cumprir as condições da liberdade condicional. O suspeito foi condenado a cinco anos de prisão por agressão, roubo, conduta maliciosa e ameaças, mas, depois de ter sido solto para cumprir liberdade condicional, desapareceu.

Com a morte dos dois suspeitos do massacre de domingo, a polícia pode agora nunca chegar a saber o que motivou os esfaqueamentos.

Vítimas tinham entre 23 e 78 anos

Os esfaqueamentos múltiplos mataram dez pessoas e feriram 18 em James Smith Cree Nation e na cidade vizinha de Weldon. O ataque é considerado um dos mais violentos na história do Canadá.

As vítimas tinham entre 23 e 78 anos e todas, à exceção de uma, pertenciam à comunidade indígena de James Smith Cree Nation.

As autoridades policiais disseram que algumas pessoas foram esfaqueadas intencionalmente, enquanto outras foram agredidas de forma aleatória.

A polícia não revelou os possíveis motivos para os ataques, mas um líder indígena em Saskatchewan relacionou-os com a onda de violência e o consumo de drogas na comunidade.

Pais pedem desculpa

Os pais de Damien e Myles Sanderson reconheceram a dor que as ações provocaram e fizeram um pedido público de desculpas.

“Quero pedir desculpas pelo meu filho, pelos meus filhos. Não conhecemos toda a história, mas quero pedir desculpas a todos os que foram feridos e afetados por essa situação terrível”, disse a mãe dos irmãos Sanderson.

“Peço as minhas sinceras desculpas às famílias [das vítimas]. Do fundo do meu coração”, disse o pai dos responsáveis pelo massacre. “Lamento muito que isso tenha acontecido. Não sei mais o que dizer, o que fazer. Gostaria que tudo isso fosse um sonho”, acrescentou.