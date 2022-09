Ucrânia diz ter recapturado territórios no leste

O líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciou "boas notícias" nos campos de batalha do Leste do país. Informou que seu Exército retomou algumas cidades e vilarejos que estavam sob domínio da Rússia, enquanto o principal diplomata dos Estados Unidos (EUA) visita Kiev com grande pacote de ajuda militar.

Em discurso na noite dessa quarta-feira (7), Zelenskiy disse que suas forças libertaram alguns assentamentos na região de Kharkiv, em contraofensiva. Alguns analistas ocidentais sugeriram que Kiev pode ter retomado cerca de 400 quilômetros quadrados de território, após profunda investida atrás das linhas russas.

"Esta semana temos boas notícias de Kharkiv. Todos vocês, provavelmente, viram relatos sobre as atividades recentes de defensores ucranianos. E acho que todo cidadão [ucraniano] se sente orgulhoso de nossos guerreiros", afirmou Zelenskiy.

A região faz fronteira com a Rússia e sua principal cidade, Kharkiv, há meses é atingida por mísseis russos, depois que Moscou não conseguiu tomá-la nos estágios iniciais da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Em um sinal de que a situação na área ainda é altamente fluida, Zelenskiy disse que era muito cedo para relacionar as cidades e vilarejos recapturados, ao mesmo tempo em que agradeceu a três brigadas pelo que chamou de bravura.

Segundo autoridade russa, as forças de Moscou resistiram duramente e impediram que as de Kiev tomassem pelo menos uma cidade importante.

Esse avanço ucraniano, se confirmado e os ganhos forem mantidos, seria um impulso significativo para Kiev, que deseja mostrar a seus apoiadores ocidentais que pode mudar os fatos na região pela força e merece apoio contínuo.

Há pressão adicional sobre Kiev para demonstrar avanço antes de o inverno chegar, em meio a ameaças do presidente russo, Vladimir Putin, de interromper todos os embarques de energia para a Europa se Bruxelas avançar com uma proposta de limitar o preço do gás russo.

Como incentivo a Kiev, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou hoje ao país. Ele deve anunciar US$ 2 bilhões em novos financiamentos militares estrangeiros para a Ucrânia e mais18 países em risco de futura agressão russa. Cerca de metade do dinheiro irá para Kiev.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que o presidente Joe Biden também aprovou US$ 675 milhões adicionais e separados em armas para a Ucrânia, enquanto ele e outros ministros da Defesa se reuniam na Alemanha para discutir como continuar apoiando o país no longo prazo.

Os últimos anúncios de ajuda militar elevam a assistência total de segurança dos EUA à Ucrânia para US$ 15,2 bilhões desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.