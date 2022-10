Avião de combate russo colide com prédio em cidade da Rússia

Um avião de combate russo se chocou com um prédio residencial na cidade de Yeysk, no sul da Rússia, nesta segunda-feira (17), envolvendo apartamentos em uma enorme bola de fogo, e autoridades disseram que pelo menos três pessoas morreram.

Yeysk está separada do território russo ocupado no sul da Ucrânia por um estreito trecho do Mar de Azov e fica próximo da Ucrânia.

Um vídeo publicado pelo canal de notícias militar Zvezda parecia mostrar explosões a bordo do avião enquanto ele mergulhava em direção aos apartamentos.

Agências de notícias citaram autoridades de emergência dizendo que pelo menos 21 pessoas ficaram feridas e afirmaram que os pilotos haviam escapado da aeronave.

A agência estatal RIA disse que o acidente ocorreu durante um voo de treinamento de uma base aérea militar. A agência citou o Ministério da Defesa dizendo que os pilotos relataram que um motor se incendiou na decolagem, e o combustível do avião pegou fogo quando atingiu o prédio.

O Comitê Estadual de Investigação da Rússia, que lida com crimes graves, disse que abriu um processo criminal e enviou investigadores ao local.

O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin foi informado e ordenou que toda a ajuda necessária fosse fornecida às vítimas. Ele ordenou que os ministros da Saúde e Emergências voassem para a região.

O governador regional disse que o fogo começou em um prédio de nove andares. "O fogo consumiu vários andares ao mesmo tempo. Dezessete apartamentos foram danificados inicialmente", disse Veniamin Kondratyev.

