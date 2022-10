Bielorrusso e organizações da Rússia e Ucrânia recebem Nobel da Paz

O ativista Ales Bialiatski, a organização Memorial e a Center for Civil Liberties - duas instituições de direitos humanos da Ucrânia e Rússia - são os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz de 2022.

Os nomes foram anunciados nesta sexta-feira (7) em Oslo, na Noruega, no momento em que a Europa testemunha nova guerra após a invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada há quase oito meses.

Em 2021, o prêmio foi atribuído aos jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, pela defesa da liberdade de imprensa e de expressão.

No dia 10 de dezembro (data da morte de Alfred Nobel) em Oslo, na Noruega, será entregue o Nobel da Paz, que consiste em uma medalha e um diploma, juntamente com um documento que confirma o valor do prêmio - de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 919 mil euros, no câmbio atual) neste ano, a ser dividido pelas várias categorias.

