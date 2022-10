Forças da Ucrânia rompem linhas russas em grande avanço no Sul

As forças ucranianas alcançaram seu maior avanço no Sul do país desde o início da guerra, rompendo a linha de frente e avançando rapidamente ao longo do Rio Dnipro, nesta segunda-feira (3), ameaçando cercar milhares de soldados russos.

Kiev não confirmou os ganhos de forma oficial, mas fontes russas reconheceram que uma ofensiva de tanques ucranianos avançou dezenas de quilômetros (km) ao longo da margem oeste do rio, recapturando vários vilarejos pelo caminho.

O avanço reflete os recentes sucessos ucranianos no Leste, que mudaram a maré na guerra contra a Rússia, mesmo quando Moscou tenta aumentar as apostas anexando território, determinando mobilização e ameaçando retaliação nuclear.

"A informação é tensa, vamos colocar dessa forma, porque, sim, houve de fato avanços", disse Vladimir Saldo, líder instalado pela Rússia em partes ocupadas da província de Kherson, na Ucrânia, à televisão estatal russa.

"Há um assentamento chamado Dudchany, bem ao longo do Rio Dnipro, e ali mesmo, naquela região, houve avanço. Há assentamentos ocupados por forças ucranianas", afirmou. .

Dudchany fica cerca de 40 km ao sul de onde o front estava apenas um dia antes, indicando um dos avanços mais rápidos da guerra e, de longe, o mais rápido no Sul. Nessa região, as forças russas foram colocadas em posições fortemente reforçadas ao longo de uma linha de frente, em grande parte estática desde as primeiras semanas da invasão.

Embora Kiev tenha mantido silêncio quase completo como no passado, durante grandes ofensivas, autoridades descreveram o que chamaram de relatos não confirmados de ganhos.

Anton Gerashchenko, assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, postou foto de soldados ucranianos, posando com sua bandeira cobrindo a estátua dourada de um anjo. Ele disse que era a vila de Mikhailivka, cerca de 20 km além do front anterior.

O avanço no Sul reflete as táticas que trouxeram grandes ganhos a Kiev desde o início de setembro no Leste da Ucrânia, onde suas forças rapidamente ocuparam território para ganhar o controle das linhas de suprimentos russas e forçando soldados a recuar.

Poucas horas depois de um show na Praça Vermelha de Moscou, na sexta-feira (30), onde o presidente russo Vladimir Putin proclamou as províncias de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia como território russo para sempre, a Ucrânia recapturou Lyman, o principal reduto russo no norte da província de Donetsk.

Isso abre caminho para avançar profundamente na província de Luhansk, ameaçando as principais rotas de abastecimento para o território que Moscou capturou em algumas das batalhas mais sangrentas da guerra em junho e julho.

