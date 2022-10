Fumaça de incêndios florestais sufoca Região Noroeste dos EUA

Incêndios florestais nos estados do Oregon e de Washington estão levando fumaça a grande parte da Região Noroeste e ao litoral do Pacífico dos Estados Unidos, sufocando moradores de Seattle, Portland e outras partes dos dois estados, segundo dados do governo.

Na região de Seattle, onde vivem cerca de 4 milhões de pessoas, o céu estava marrom e o ar difícil de respirar nessa quinta-feira, quando o sol aparecia na cor laranja.

"Isso está me deixando tonto", disse Joe Dinkins, que esperava por um amigo ao longo da costa de Elliott Bay, no centro de Seattle, ontem. "Eu costumo andar muito, mas tive que reduzir meus exercícios e pegar o ônibus em vez disso."

Entre os dez locais dos Estados Unidos com a pior qualidade do ar nessa quinta-feira estavam Washington, no Oregon, liderado por Oakridge, 240 quilômetros a sudeste de Portland. O índice de qualidade do ar de Oakridge foi de 487, na categoria perigosa, de acordo com o site airnow.gov, do governo federal norte-americano.

Seattle, com índice de qualidade do ar de 207 e Portland, com 204, lideram as grandes cidades da lista, com ar considerado muito insalubre. Ter má qualidade do ar devido à fumaça dos incêndios florestais em outubro é algo sem precedentes em Washington, disse Susan Woodward, porta-voz do Departamento de Ecologia do estado de Washington.

"É uma coluna de fumaça até o chão agora", acrescentou.

O índice de qualidade do ar mede a combinação de ozônio e a poluição particulada.

No Oregon, a fumaça de vários incêndios foi mantida perto do solo por um sistema climático.

Na quinta-feira, o Oregon divulgou alerta de qualidade do ar para cobrir grande parte do estado, incluindo a área metropolitana de Portland, pedindo às pessoas que fiquem em casa, se possível, e usem sistemas de ventilação filtrados ou purificadores de ar.

Espera-se que a chuva prevista para sexta-feira em toda a região ajude os esforços de combate a incêndios e melhore a qualidade do ar.

O site de informações sobre incêndios florestais InciWeb, do governo federal dos EUA, mostra mais de duas dúzias de incêndios florestais em atividade atualmente em Washington e Oregon. Cerca de dez incêndios, a poucas horas de carro de Portland, contribuíram para o ar enfumaçado de lá, disseram autoridades no início desta semana.

