Giorgia Meloni diz estar pronta para governar a Itália

A líder do partido pós-fascista Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, foi recebida em audiência pelo presidente Sergio Mattarella. Quase um mês após as eleições, cumpriu-se mais uma formalidade com vista à formação do novo governo.

Meloni foi ouvida, juntamente com líderes dos outros partidos da coligação, entre eles Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Esta é a primeira vez que os líderes da direita aparecem juntos, depois das polémicas declarações de Berlusconi sobre a guerra na Ucrânia e a relação de amizade com o presidente russo, Vladimir Putin.

A expectativa é que, nas próximas horas , o presidente italiano formalize o convite para que Giorgia Meloni forme governo, considerando a vitória clara da coligação de direita nas eleições de 25 de setembro.

O novo executivo poderá tomar posse durante o fim de semana.

