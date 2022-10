Ministra do Interior britânica renuncia com críticas veladas a premiê

A ministra do Interior britânica, Suella Braverman, renunciou nesta quarta-feira com uma crítica velada à primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que está lutando para reafirmar sua autoridade sobre parlamentares de seu próprio Partido Conservador que têm solicitado abertamente sua renúncia.

A saída de Braverman devido a uma violação "técnica" das regras do governo significa que Truss perdeu dois de seus ministros mais importantes em menos de uma semana, ambos substituídos por políticos que não a apoiaram na disputa pela liderança.

Grant Shapps, que em 4 de outubro disse que Truss tinha apenas dez dias para salvar seu posto de premiê, substituirá Braverman em uma tentativa da primeira-ministra de atrair críticos para tentar reprimir uma rebelião que está crescendo dentro de seu partido.

Truss, que está no poder há pouco mais de seis semanas, vem lutando por sua sobrevivência política desde que lançou um "mini-orçamento", um programa econômico de grandes cortes de impostos que abalou os mercados financeiros.

Horas após ela dizer aos parlamentares que estava arrependida pelos erros que cometeu, mas que não iria renunciar, surgiram relatos de que sua ministra do Interior havia deixado o governo.

Confirmando sua saída, Braverman disse que infringiu as regras ao enviar um documento oficial de seu e-mail pessoal para um colega parlamentar. Mas acrescentou estar preocupada com o governo e que apenas esperar que os problemas desapareçam não é uma abordagem viável.

