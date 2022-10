Giorgia Meloni garante que Itália continuará na UE e na Otan

A nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, nega que tenha qualquer tipo de simpatia ou proximidade com o fascismo.

Um mês depois de ter vencido as eleições, a nova chefe de governo fala da importância da Itália na União Europeia (UE) e garante que o país vai continuar a ser parceiro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a apoiar a Ucrânia contra a "agressão russa".

Em discurso no Parlamento, onde receberá nesta terça-feira (25) um voto de confiança, Meloni destaca que "a Itália faz parte do Ocidente, o berço da liberdade e da democracia".

A primeira-ministra italiana diz ainda que o governo vai conter as partidas ilegais da África e acabar com o tráfico de seres humanos no Mediterrâneo.

