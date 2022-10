Papa reza por mortos nas festas de Halloween em Seul

O papa Francisco dirigiu hoje (30) suas orações aos mais de 150 mortos, a maioria jovens, nos festejos de Halloween, em Seul, capital da Coreia do Sul.

Na oração do Angelus, na Praça de São Pedro, Francisco pediu aos fiéis que rezem "pelas numerosas pessoas, em particular jovens, que morreram ontem [sábado] à noite, consequência trágica" da superlotação repentina.

Mais de 150 pessoas morreram pisoteadas durante as festas do Dia das Bruxas. Mais de 100 ficaram feridas.

Segundo as autoridades, as pessoas foram esmagadas até a morte, depois de grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, em Itaewon, importante local de festa em Seul.

Os meios de comunicação locais disseram que cerca de 100 mil pessoas foram às ruas de Itaewon para as festividades de Halloween, as maiores desde o início da pandemia de covid-19.

Entre os mortos estão pelo menos dois europeus. Os governos da Noruega e da Áustria confirmaram que um cidadão norueguês e um austríaco morreram no tumulto.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.