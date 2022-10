Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro do Reino Unido

O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak vai ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador.

A confirmação chega depois de a sua única possível adversária, Penny Mordaunt, ter desistido da corrida e declarado seu apoio ao candidato, o único a conseguir as 100 assinaturas necessárias.

Sunak torna-se, assim, o primeiro chefe de governo britânico de origem afro-hindu e carrega agora a missão de superar a crise no país, depois de a antecessora Liz Truss só ter durado 44 dias no cargo.

Rishi Sunak quase precisou enfrentar uma competição ao cargo com a conservadora Penny Mordaunt, que se esforçou para conseguir as 100 assinaturas necessárias para concorrer, mas não obteve sucesso.

No início desta tarde (horário local), Penny Mordaunt desistiu da corrida e declarou seu apoio a Sunak. “Escolhemos o nosso novo primeiro-ministro. Esta decisão é histórica e mostra, uma vez mais, a diversidade e o talento do nosso partido. O Rishi tem todo o meu apoio”, escreveu em comunicado divulgado no Twitter.

“Todos nós devemos a este país, uns aos outros e ao Rishi estar unidos e trabalharmos juntos para o bem da nação. Há muito trabalho pela frente”, acrescentou.

De acordo com o presidente do Comitê 1922, o conselho do grupo parlamentar que organiza as eleições internas, Graham Brady, apenas Rishi Sunak conseguiu apresentar uma candidatura válida.

"Rishi Sunak é, portanto, eleito como líder do Partido Conservador", anunciou.

O outro potencial candidato, Boris Johnson, já tinha desistido da corrida no domingo (23) à noite.

Novo governo

Sunak deverá se reunir com o rei Carlos III ainda nesta segunda-feira no Palácio de Buckingham para que a formação do novo governo seja formalizada.

Para esta tarde espera-se também um encontro entre Sunak e alguns ministros. O novo líder conservador irá chamar aqueles que pretende demitir e os outros, com quem pretende continuar.

Na quarta-feira (26), Sunak responderá às primeiras questões da oposição e de seu próprio partido no Parlamento.

O antigo ministro das Finanças tem agora pela frente uma grave crise econômica e financeira, com o país à beira de uma recessão e pressionado para cortar a despesa pública.

Ao mesmo tempo, enfrenta a contestação de cada vez mais funcionários públicos, como professores e enfermeiros que pedem aumentos salariais, e do Partido Trabalhista, que tem uma vantagem de cerca de 30 pontos percentuais nas sondagens.

Partido Conservador

Sunak sucede a Liz Truss, que se demitiu na quinta-feira (20) devido ao crescente descontentamento com o Governo, mas mantém-se em funções interinamente.

Em 5 de setembro, Truss foi declarada vencedora da eleição interna no partido Conservador para suceder a Boris Johnson. Ela ficou no cargo apenas por seis semanas.

Sunak e Penny Mordaunt também concorreram nas eleições internas do partido em setembro. Ele foi o segundo mais votado e Penny Mordaunt, a terceira mais votada.

Matéria ampliada às 11h05.

*É proibida a reprodução deste conteúdo