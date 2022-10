Rússia suspende participação na exportação de cereais da Ucrânia

A Rússia anunciou que vai suspender a participação no acordo de exportação de cereais e produtos agrícolas ucranianos, após ataques a navios na Crimeia, na Baía de Sebastopol. Ao dar a informação, a Reuters cita a agência estatal russa TASS.

O acordo, mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU), permitia a exportação de cereais da Ucrânia, depois de Moscou ter acusado Kiev da autoria de um ataque à frota russa na Crimeia.

“Esta madrugada e manhã ocorreu o maior ataque da história do conflito de drones [aparelhos voadores não tripulados] e veículos de superfície, pilotados remotamente nas águas da baía de Sebastopol, disse o governador pró-russo da cidade de Sebastopol, na Crimeia, Mikhail Razvojayev, citado pela TASS.

Algumas instalações militares e civis na Crimeia já foram alvejadas várias vezes nos últimos meses. Entretanto, em Moscou, o Ministério russo da Defesa responsabilizou a Ucrânia e o Reino Unido pelo intenso ataque com drones, que, no entanto, causou danos menores em um dos navios, um caça-minas Ivan Goloubets, bem como na barragem de contenção da baía de Sebastopol.

“A preparação para esse ato terrorista e o treino dos militares do 73º centro ucraniano para operações marítimas especiais foram realizados por especialistas britânicos baseados em Ochakov, na região de Mykolaiv, na Ucrânia”, afirmou o Ministério russo da Defesa na rede social Telegram.

Segundo Moscou, o ataque envolveu “nove veículos aéreos não tripulados e sete drones marítimos autônomos” e visavam a atingir navios que participam da proteção dos cargueiros responsáveis pela exportação de cereais ucranianos.

Acusação

O chefe de gabinete do presidente ucraniano acusou a Rússia de "chantagem" e de "inventar ataques terroristas" no seu próprio território, após as explosões na Crimeia. Já a ONU afirma estar em contato com as autoridades russas, após o anúncio de suspensão do acordo de exportação de cereais ucranianos.

“É vital que todas as partes se abstenham de qualquer ação que coloque em risco a Iniciativa de Cereais do Mar Negro, um esforço humanitário que tem claramente impacto positivo no acesso a alimentos para milhões de pessoas em todo o mundo”, disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

