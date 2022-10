Ucrânia alerta sobre danos em represa

Líderes ucranianos afirmaram hoje (22) que continuam recebendo relatos de ataques russos por todo o país. Eles informaram que usinas de energia, prédios residenciais e instalações civis têm se tornado alvo. No momento, os oficiais alertaram sobre sérias danificações contra uma represa de vital importância.

Forças ucranianas estão avançando no sul do país e reconquistaram o território que haviam perdido na região de Kherson.

Contudo, o presidente Volodymyr Zelenskyy informou que as tropas russas podem estar planejando inundar a cidade. Ele acredita que elas estão preparando uma operação para explodir uma represa no rio Dnipro.

Bandeira falsa

Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, informaram que a Rússia está planejando uma operação de bandeira falsa com potencial de ofuscar notícias sobre sua retirada da região, o que poderia caracterizar a Ucrânia como estado terrorista.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou por telefone com a autoridade russa correspondente, Sergei Shoigu, pela primeira vez desde maio. Autoridades do Pentágono afirmam que Austin “enfatizou a importância de preservar as linhas” de comunicação.

