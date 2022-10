Ucrânia: centenas de localidades estão sem eletricidade após ataques

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, disse que vários ataques russos, que ocorreram nesta segunda-feira (17), atingiram infraestruturas cruciais em três regiões do país, incluindo a capital, Kiev. Na sequência desses bombardeios, centenas de localidades estão sem eletricidade.

"Esta manhã, os terroristas russos atacaram de novo a infraestrutura de energia da Ucrânia em três regiões", disse o premiê.

No total, foram registrados cinco ataques com drones na capital, Kiev, e ataques com mísseis nas regiões de Dnipropetrovsk e Sumy.

“Centenas de localidades estão sem eletricidade”, afirmou Denys Chmygal. "Todos os serviços estão neste momento buscando restabelecer o abastecimento de energia elétrica", acrescentou.

Ele pediu à população das três regiões para poupar no uso de eletricidade, sobretudo nas horas de maior consumo.

Por sua vez, a Rússia adiantou que lançou ataque "massivo" contra alvos militares e infraestrutura de energia em vários pontos da Ucrânia, com armas de elevada precisão.

Na entrevista diária do Ministério russo da Defesa, Moscou disse ter atingido "todos os alvos designados" nos últimos bombardeios em várias cidades ucranianas. A Rússia confirmou que frustrou os avanços ucranianos na região de Kherson.

Na capital, foram atingidas instalações de energia e um edifício residencial. De acordo com o vice-chefe do gabinete presidencial, Kyrylo Tymoshenko, pelo menos três pessoas morreram nesses ataques.

Em Sumy, o governador regional Dmytro Jivitskiï confirmou pelo menos três mortos e nove feridos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.