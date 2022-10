"Vou unir o país com ações", diz novo premiê britânico

Em seu primeiro discurso como primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak disse que foi eleito para emendar os "erros" cometidos pela antecessora Liz Truss. O novo líder, que aceitou nesta terça-feira (25) o convite do rei Charles III para formar governo, garante que irá unir o país "com ações, não com palavras".

“Neste momento, nosso país enfrenta profunda crise econômica”, afirmou Sunak em Downing Street. “As consequências da pandemia de covid-19 ainda perduram, e a guerra na Ucrânia desestabilizou os mercados em todo o mundo”.

Rishi Sunak considera que Liz Truss estava certa em querer melhorar o crescimento, sendo esse um “objetivo nobre”, mas reconheceu que foram cometidos vários erros, que irá agora tentar consertar. Para isso, estão pela frente “decisões difíceis”, avisou.

“Vocês me viram, durante a pandemia, fazendo tudo o que podia para proteger as pessoas e empresas. Agora, há mais limites do que nunca. Mas prometo que irei tratar com a mesma compaixão os desafios que enfrentamos hoje”, garantiu.



Sunak assegurou que seu governo não deixará a próxima geração, filhos e netos, com uma dívida que não poderá pagar.

“Vou unir o país não com palavras, mas com ações. Vou trabalhar, dia após dia, para cumprir essa promessa. O governo terá integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis”, destacou.

Diante das dificuldades, o novo chefe de governo do Reino Unido disse que não se deixará intimidar pelo desafio e garante que irá governar segundo as “melhores tradições” do Partido Conservador.

Sunak aproveitou para prestar homenagem a Boris Johnson, “pelas suas incríveis conquistas como primeiro-ministro”. O antigo líder já cumprimentou seu ex-ministro das Finanças pelo Twitter, falando em “dia histórico”.

No discurso, Rishi Sunak prometeu um Serviço Nacional de Saúde mais forte, melhores escolas, ruas mais seguras, controle nas fronteiras, proteção do meio ambiente, apoio às Forças Armadas e a construção de uma economia que abrace as oportunidades do Brexit, onde as empresas invistam, inovem e criem empregos.

“Eu entendo o quanto é difícil este momento. Depois de milhões de libras que nos custou o combate à pandemia, depois de todos os distúrbios causados por uma guerra terrível, entendo plenamente como as coisas estão difíceis. E entendo também que tenho trabalho a fazer para restaurar a confiança”, afirmou o premiê. “Tudo o que posso dizer é que não estou assustado”.

Sunak disse conhecer o alto cargo que aceitou e espera corresponder às exigências. “Mas quando surge a oportunidade de servir, não podemos questionar o momento; apenas a nossa vontade”.

“Por isso estou aqui, pronto para liderar o país no futuro. Para colocar as necessidades da população acima da política, para alcançar e construir um governo que represente as melhores tradições do meu partido”, declarou.

Sunak já esteve reunido com o rei Charles III, que o encarregou de formar um novo governo. A antecessora Liz Truss fez hoje seu último discurso como líder e desejou sucesso ao novo premiê.

