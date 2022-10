Zelenskiy: apenas a Rússia é capaz de usar armas nucleares na Europa

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse neste domingo (23) que apenas a Rússia é capaz de usar armas nucleares na Europa.

Ele criticou a sugestão do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, em apelos a colegas ocidentais, de que a Ucrânia pode estar se preparando para usar uma "bomba suja" no conflito atual - uma arma convencional com materiais nucleares.

"Se alguém pode usar armas nucleares nesta parte da Europa - pode ser apenas uma fonte - e essa fonte é aquela que ordenou que o camarada Shoigu telefonasse aqui ou ali", disse Zelenskiy em mensagem de vídeo.

Ele afirmou que o "carrossel do telefone" de Shoigu deixou as coisas claras: "todo mundo entende muito bem. Eles entendem quem é a fonte de todas as coisas sujas imagináveis nesta guerra".

Avanço

O presidente ucraniano garantiu que os ataques russos à rede elétrica do país não estão impedindo o avanço das tropas na reconquista dos territórios ocupados.

Serviços secretos do Ocidente confirmam a contraofensiva do Exército da Ucrânia na região de Kherson, de onde as mais altas patentes militares russas já teriam começado a se retirar.

