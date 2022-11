Terremoto de magnitude 7,1 atinge região de Tonga

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o mar cerca de 207 quilômetros (km) a sudeste de Neiafu (Tonga), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Um alerta de tsunami foi emitido para Samoa Americana, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC). Ondas de tsunami perigosas do terremoto são possíveis dentro de 300 km do epicentro, ao longo das costas de Niue e Tonga.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km, disse o USGS.

