Tribunal holandês condena três à prisão perpétua por queda do voo MH17

Juízes holandeses condenaram hoje (17) três homens por assassinato por participação na queda do voo MH17, da Malaysia Airlines, em 2014, sobre a Ucrânia. Eles foram sentenciados à prisão perpétua à revelia. Um quarto homem foi absolvido.

O MH17 foi um voo de passageiros derrubado sobre o leste da Ucrânia em 17 de julho de 2014, matando todos os 298 passageiros e tripulantes.



"Apenas a punição mais severa é adequada para retaliar o que os suspeitos fizeram, causando tanto sofrimento a tantas vítimas e tantos parentes sobreviventes", disse o juiz Hendrik Steenhuis, lendo um resumo da decisão.



As famílias das vítimas choravam e enxugavam as lágrimas no tribunal, enquanto Steenhuis lia o veredicto. Os três homens condenados são os ex-agentes da inteligência russa Igor Girkin e Sergey Dubinskiy, e Leonid Kharchenko, um líder separatista ucraniano.

Mísseis

Descobriu-se que os três ajudaram a organizar o transporte para a Ucrânia do sistema de mísseis militar russo BUK usado para derrubar o avião, embora não tenham sido eles que acionaram fisicamente o detonador. Eles estão foragidos e acredita-se que estejam na Rússia. A extradição é considerada improvável.



Um quarto suspeito, o russo Oleg Pulatov, foi absolvido de todas as acusações. O incidente em 2014 deixou os destroços do avião e os restos mortais das vítimas espalhados por campos de milho. A área na época era palco de combates entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas, precursor do conflito deste ano.



A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro deste ano e afirma ter anexado a província de Donetsk, onde o avião foi abatido.



"As famílias das vítimas queriam a verdade e queriam que a justiça fosse feita e os responsáveis ​​punidos, e foi isso que aconteceu. Estou bastante satisfeito", disse à agência de notícias Reuters Piet Ploeg, que dirige uma fundação que representa as vítimas. Um irmão de Ploeg, a cunhada e o sobrinho morreram no MH17.



O julgamento incluiu uma indenização de 16 milhões de euros às vítimas, que será paga pelo Estado holandês se não for paga pelos condenados.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, saudou as primeiras sentenças proferidas sobre o MH17 como uma "decisão importante" do tribunal de Haia.



“Mas é preciso que quem mandou também vá parar no banco dos réus porque a sensação de impunidade leva a novos crimes”, escreveu ele no Twitter. "Temos que dissipar essa ilusão. A punição para todas as atrocidades russas - tanto antes quanto agora - será inevitável."

