Coreia do Sul envia jatos após identificar drones norte-coreanos

Cinco drones norte-coreanos voaram sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (19), com os sul-coreanos respondendo por meio do envio de jatos e helicópteros de ataque e abrindo fogo para tentar derrubar as aeronaves norte-coreanas, disseram os militares sul-coreanos.

Como parte de sua resposta, os militares da Coreia do Sul também enviaram aeronaves de vigilância à Coreia do Norte para fotografar instalações militares, revelou um oficial militar sul-coreano. "Este é um claro ato de provocação do norte que viola nosso espaço aéreo", garantiu uma autoridade sul-coreana do Estado-Maior Conjunto, Lee Seung-o.

Um dos cinco drones norte-coreanos voou perto da capital sul-coreana, Seul, e os outros voaram perto da costa oeste do país. Lee disse que os militares da Coreia do Sul "operaram ativos para abater" os drones.

Ele não afirmou se algum drone foi abatido, mas a agência de notícias Yonhap relatou mais tarde que os militares da Coreia do Sul dispararam cerca de 100 tiros, mas não conseguiram abater nenhum. Lee disse que a Coreia do Sul inicialmente disparou "tiros de alerta" quando detectou os drones pela primeira vez.

Um dos drones foi visto retornando à Coreia do Norte, enquanto a Coreia do Sul perdeu a rota dos outros quatro, informou a Yonhap, citando o Estado-Maior Conjunto.

Reconhecimento

Aeronaves de reconhecimento sul-coreanas voaram para o norte para tirar fotos em ação correspondente aos voos de drones norte-coreanos, destacou Lee, sugerindo que os drones norte-coreanos também foram feitos para reconhecimento.

As relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos, têm sido ruins por décadas, mas recentemente ficaram ainda mais tensas depois que um novo governo conservador assumiu a Coreia do Sul e a Coreia do Norte continua com seus programas nuclear e de mísseis.

