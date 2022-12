Crescimento populacional dos EUA avança impulsionado pela imigração

O crescimento da população norte-americana acelerou em 2022, a partir da taxa mais lenta já registrada, impulsionado pela migração internacional líquida, em recuperação após uma desaceleração desencadeada pela pandemia de covid-19, informou o Escritório do Censo dos Estados Unidos nesta quinta-feira (22).

A população do país cresceu 0,4% este ano, para 333,3 milhões, depois de quase estagnar com alta de 0,1% em 2021, quando o coronavírus exacerbou uma tendência de crescimento mais moderado nos anos anteriores.

O ano de 2021 foi a primeira vez desde 1937 em que a população dos EUA cresceu em menos de 1 milhão de pessoas, refletindo o menor crescimento numérico desde pelo menos 1900, quando o Censo iniciou as estimativas populacionais anuais.

A migração internacional líquida --o número de pessoas que entram e saem do país-- adicionou cerca de 1,01 milhão de pessoas entre 2021 e 2022, e foi o principal fator de crescimento, informou o Censo em comunicado na quinta-feira. Isso em comparação com a migração líquida de mais de 376.000 no ano anterior, sinalizando um possível retorno aos níveis pré-pandêmicos.

A Flórida foi o Estado que mais cresceu em 2022, com um aumento populacional de 1,9%, para cerca de 22,2 milhões, mostraram os números do Censo.

“Embora a Flórida esteja frequentemente entre os estados de maior ganho, esta foi a primeira vez desde 1957 que a Flórida foi o estado com o maior aumento percentual da população", disse Kristie Wilder, demógrafa da Divisão de População do Censo.

Dezoito estados experimentaram um declínio populacional em 2022, em comparação com 15 e o Distrito de Columbia (DC) no ano anterior.

Califórnia e Illinois tiveram reduções de seis dígitos na população residente. O declínio populacional em ambos os Estados refletiu a migração líquida para outros estados.

